«С открытым ртом следили»: Киркоров поведал о совместных съемках Бузовой и Давы

Известный певец Филипп Киркоров раскрыл подробности поведения певицы Ольги Бузовой и блогера Давы (настоящее имя Давид Манукян) на совместных съемках телешоу «Сокровища императора» в Китае. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Как признался артист, распространившаяся в СМИ информация о том, что он якобы пытался помирить бывших возлюбленных во время съемочного процесса, не соответствует действительности.

«Я? Мирил?! Да мы все с открытым ртом и глазами на мокром месте следили за тем, что творилось между ними. Дальше рот на замок, а ключик — проглотить!», — заявил Киркоров.

Певец также отметил, что «влюбился» в народ и культуру КНР после съемок шоу. Музыкант подчеркнул, что «Сокровища императора» предоставили ему возможность осознать себя через новую для себя среду.

В заключение Киркоров отметил, что опыт участия в «Сокровищах императора» «изменил, развалил и улучшил его навсегда».

Стоит отметить, что Ольга Бузова и Давид Манукян состояли в отношениях с 2019-го по 2021 год. После расставания исполнительница публично обвиняла блогера в рукоприкладстве и оскорблениях, однако тот все отрицал. В последнее время в Сети стали распространяться слухи о воссоединении пары, однако ни один из артистов до сих пор не подтвердил их.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал певицу Ольгу Бузову «образцом трудолюбия».