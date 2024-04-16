«С оригинальным голосом и креативом»: Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'OZA

Продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'OZA с оригинальным голосом и креативом. Заявление об этом и отрывок с песней он опубликовал в соцсетях.

Напомним, что в конце декабря прошлого года Фадеев заявил, что планирует возобновить проект под названием Глюк'OZA, но без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. В прошлом мужчина был недоволен тем, что артистка продолжала использовать этот псевдоним.

Теперь же поклонники смогут узнать, кто будет выступать под этим именем. Фадеев опубликовал в соцсетях ролик с отрывками из старых песен, а в конце прозвучал кусок из нового трека «Мыши».

«Та самая Глюк'OZA. «Мыши». Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», – написал Максим.

В прошлом году он заявлял, что Наталья выросла из образа этой героини и отмечал, что не хотел бы ассоциироваться с «этим артистом». Высказывания прозвучали после участия Чистяковой-Ионовой в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — писал он.

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