«С Ольгой был роман»: Борис Смолкин о разводе и тайном романе с Прокофьевой

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин 2 марта отмечает юбилей. Актеру исполнилось 75 лет! Его жизнь могла бы стать сценарием фильма, в котором главный герой переживает развод и слухи о романе с коллегой. После выхода всеми любимого ситкома многие действительно говорили о том, что мужчину связывают романтические отношения с Ольгой Прокофьевой.

В 22-летнем возрасте Борис влюбился в Марину Кузнецову, которая была моложе него на два года. Молодые люди долгое время встречались, но не спешили идти в ЗАГС из-за постоянных репетиций. Когда пара сыграла свадьбу, то обошлась без колец и пышного торжества. У них родился сын Владимир, который сейчас работает театральным продюсером. Супруги были вместе восемь лет, но развелись.

«Это было обоюдным решением. Она хотела выйти замуж за другого человека, поэтому захотела развестись. После того, как побывали у судьи, мы пошли и выпили по бокалу шампанского с мороженым. На том и распрощались. Ничего страшного не произошло», — делился звезда.

Смолкин долгое время скрывал подробности личной жизни, поэтому вокруг нее ходило множество слухов. Когда поклонники увидели актера и его партнершу Ольгу Прокофьеву в сериале «Моя прекрасная няня», то решили, что страсть на экране была настоящая. Звезды уверяли, что между ними лишь дружба.

«Я-то знаю, что у меня с Ольгой был роман. Когда сериал вышел, меня допытывали: «Почему вы так издеваетесь над Жанной Аркадьевной?» Я отвечал: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косы, чтобы она обратила на вас внимание. Вот то же примерно я делаю с Жанной Аркадьевной», — вспоминал Борис.

Знаменитость нашел счастье с концертмейстером Светланой, которая была моложе него на 23 года. Сначала Смолкин не хотел с ней отношений, чтобы не «тащить в старческое одиночество», но не смог отказаться от чувств. В 1999 году избранница родила любимому сына Глеба, который связал свою жизнь с фигурным катанием.

Ранее мы писали о том, как Ольга Прокофьева пожаловалась на низкий гонорар во время съемок сериала с Заворотнюк.