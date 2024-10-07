«С ним общаться невозможно»: Илона Броневицкая раскрыла правду о пропаже отца Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха долгое время переживал, когда его отец Пятрас Герулис перестал выходить на связь из Литвы. Однако мать артиста Илона Броневицкая заявила, что мужчина нашелся и с ним просто невозможно общаться.

По ее словам, недавно им позвонила проживающая в США сестра Герулиса и сообщила, что он объявился в больнице.

«Был звонок из Америки, где живет сестра, она сказала, ой, Петька нашелся. Но она тоже его потеряла, и я тоже не понимаю. С ним общаться невозможно. У него диабет сопутствующий. Видимо, попадая в ту больницу, которая профильная, он еще попадал в какую-то другую. Но вот что сейчас — я тоже не знаю», - разоткровенничалась Илона в эфире шоу «Звезды сошлись».

Певица подчеркнула, что не может поехать в Литву, так как у нее для этого нет никаких оснований. При этом Броневицкая пояснила, что и сам Стас не общался с отцом до 13 лет, а сейчас старается поддерживать его материально, «потому что приятно помогать».

«Вы понимаете, это тот человек, которого он мало вообще знал и просто помогал», — заключила она.

Напомним, Сстас Пьеха никогда не был близок с Герулисом. Отец и мать разошлись, когда ему был один год. Герулис уехал на родину и не принимал участия в воспитании ребенка.

Ранее сообщалось, что Стас Пьеха нашел пропавшего в Литве отца, он оказался жив. Известно, что мужчина жил на краю Вильнюса, не работал, питался в бесплатной столовой с бомжами.