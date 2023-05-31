«С ней все хорошо»: как сейчас поживает арестованная звезда Интернета Елена Блиновская

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская находится под домашним арестом, и доступа к ней нет. Об этом сообщила близкая подруга звезды Интернета, ведущая Ксения Бородина.

Поклонникам неизвестно, как поживает Блиновская, ходят слухи, что она общается с друзьями, несмотря на ограничения. Выяснилось, что это не так.

Бородина дружит с создательницей марафонов много лет. Она подтвердила, что «прямого контакта с ней нет».

«Ей нельзя с другими общаться, у нее домашний арест… Самое главное сейчас, что с ней все хорошо», - сообщила Бородина сайту mk.ru.

В сложившейся ситуации для ведущей важно, «чтобы она разобралась с этой ситуацией, и все было в порядке».

Ранее сообщалось, что Блиновской выдадут специальный браслет, с которым можно нырять в бассейн. Его стоимость – около 9 тыс. рублей. Устройство не натирает ногу и имеет датчик для проверки, что оно, действительно, находится на ноге.