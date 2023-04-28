Блиновской выдадут особый браслет для домашнего ареста, с которым можно нырять в бассейн

Блогер Елена Блиновская получит особый браслет для домашнего ареста стоимостью около 9 тыс. рублей. В нем исправлен ряд недостатков.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

С браслетом можно нырять в бассейн на глубину до 5 метров, но не более, чем на 15 минут. Устройство не натирает ногу, а также имеет датчик, который следит, чтобы оно было на теле.

Еще одна особенность браслета заключается в том, что его невозможно снять незаметно. В доме Блиновской в Истре будет установлено оборудование, благодаря которому сотрудники ФСИН смогут следить за соблюдением ею назначенной меры пресечения.

Блогера и автора «Марафона желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Блиновскую задержали при попытке побега из страны. На допросе она признала вину и раскаялась. Суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня. Блогеру запрещено выходить за пределы дома, пользоваться интернетом, общаться с участниками уголовного дела - исключение сделали для супруга.