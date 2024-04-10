Блогерша Настя Ивлеева вышла из доли в новом баре в центре Москвы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, Настя Ивлеева являлась соучредителем ООО «Блеск», которое владело баром Nudles в Столешниковом переулке. Сейчас она вышла из состава компании.

Согласно открытым данным, Ивлеева избавилась от доли еще в декабре 2023 года. Напомним, бар Nudles открылся в Москве 22 марта. В меню заведения присутствовали позиции с отсылками к «голой вечеринке»: «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями».

После того, как меню попало в СМИ, все блюда и напитки с намеками на скандальное мероприятие из него пропали.

Сейчас у Ивлеевой остается лишь одна компания, учредителем которой она является — ООО «Коленки пчелы».

Ранее мы писали о том, что ресторатор Пичугин рассказал о заморозке совместного проекта с Настей Ивлеевой.