«С нами живут ее родители»: 94-летний Иван Краско раскрыл подробности отношений с молодой помощницей

Актер Иван Краско отметил 94-летие, но возраст не мешает ему строить личную жизнь. По слухам, у народного артиста роман с молодой помощницей по имени Дарья, хотя они все отрицают. Он даже съехался с девушкой и теперь живет не только с ней, но и с ее родителями.

В беседе с Kp.ru Краско признался, что в этом году решил масштабно не отмечать день рождения. Рядом с ним только Дарья, которая о нем заботится. Журналисты узнали – живут ли они все еще вместе? Как оказалось, дом они делят далеко не вдвоем.

«С нами живут еще ее родители!» - отметил актер.

Кроме того, у них есть кот по кличке Рыжик. Иван Краско рассказал, что питомец предпочитает к нему не подходить, но в честь праздника сделал исключение – пришел и попросил ласки.

«Смеялись долго. Это он так поздравил меня с днем рождения», - поделился артист.

На здоровье сейчас Краско не жалуется. По его словам, он проходил реабилитацию, которая ему помогла.

Ранее Иван Краско появился на мероприятии в Петербурге и еле преодолел красную дорожку.