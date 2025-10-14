«С мужем повезло»: Собчак рассказала об отношениях с Богомоловым
© Starface.ru
Ксения Собчак назвала мужа Константина Богомолова масштабной личностью. Об этом она рассказала телеканалу «Москва 24».
Журналистка Ксения Собак порассуждала на тему отношений и своего характера. По ее словам, быть стальной ее заставила жизнь. Собчак рассказала, что любит быть самостоятельной.
«Сама ты сделаешь лучше, чем другие и остановить себя в этом желании перфекционизма невозможно», — объяснила она.
При этом муж, отметила Собчак, позволяет ей расслабиться.
«В мужчинах я ценю масштаб личности, самоиронию и ироничный взгляд на жизнь, гениальность и парадоксальность мышления. С мужем мне повезло. Я встретила человека, который действительно — другой масштаб, и с этим масштабом ты можешь расслабиться», — заявила она.
