«С мужем повезло»: Собчак рассказала об отношениях с Богомоловым

Ксения Собчак назвала мужа Константина Богомолова масштабной личностью. Об этом она рассказала телеканалу «Москва 24».

Журналистка Ксения Собак порассуждала на тему отношений и своего характера. По ее словам, быть стальной ее заставила жизнь. Собчак рассказала, что любит быть самостоятельной.

«Сама ты сделаешь лучше, чем другие и остановить себя в этом желании перфекционизма невозможно», — объяснила она.

При этом муж, отметила Собчак, позволяет ей расслабиться.

«В мужчинах я ценю масштаб личности, самоиронию и ироничный взгляд на жизнь, гениальность и парадоксальность мышления. С мужем мне повезло. Я встретила человека, который действительно — другой масштаб, и с этим масштабом ты можешь расслабиться», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак выступила против изучения песен SHAMAN и Газманова в школах.