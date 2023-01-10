С младенцем на руках: заявившая о новом романе Муцениеце показала третьего ребенка

В конце 2022 года Агата Муцениеце шокировала поклонников заявлением, что находится в отношениях. Причем новый избранник актрисы, по ее словам, сильно похож на ее бывшего мужа Павла Прилучного. Показывать возлюбленного-абьюзера звезда «Закрытой школы» не спешит, но зато все чаще делает неоднозначные намеки по поводу будущих детей.

В новогодние праздники Муцениеце вышла на связь с подписчиками и рассказала о странных снах, которые ей стали сниться в 2023 году. Один из них был связан с рождением двоих детей. Большого значения Агата ему не придала и сказала, что это всего лишь сновидения, не имеющие ничего общего с реальностью.

Однако вчера она вновь оставила в своих сторис намек на прибавление в семье. Актриса проводила время вместе с детьми от Павла Прилучного. Тимофей сидел немного вдалеке, а вот Мия мило обнимала маму и прижималась к ней. «У мамы под крылом», - сказала Муцениеце, гладя дочь по голове. При этом на коленях у артистки сидел младенец. Правда, лишь игрушечный. Хотя сделан грудничок настолько реалистично, что с первого взгляда его легко перепутать с настоящим.