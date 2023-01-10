С младенцем на руках: заявившая о новом романе Муцениеце показала третьего ребенка
Агата Муцениеце опубликовала видео с детьми от Павла Прилучного и новым младенцем.
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
В конце 2022 года Агата Муцениеце шокировала поклонников заявлением, что находится в отношениях. Причем новый избранник актрисы, по ее словам, сильно похож на ее бывшего мужа Павла Прилучного. Показывать возлюбленного-абьюзера звезда «Закрытой школы» не спешит, но зато все чаще делает неоднозначные намеки по поводу будущих детей.
В новогодние праздники Муцениеце вышла на связь с подписчиками и рассказала о странных снах, которые ей стали сниться в 2023 году. Один из них был связан с рождением двоих детей. Большого значения Агата ему не придала и сказала, что это всего лишь сновидения, не имеющие ничего общего с реальностью.
Однако вчера она вновь оставила в своих сторис намек на прибавление в семье. Актриса проводила время вместе с детьми от Павла Прилучного. Тимофей сидел немного вдалеке, а вот Мия мило обнимала маму и прижималась к ней. «У мамы под крылом», - сказала Муцениеце, гладя дочь по голове. При этом на коленях у артистки сидел младенец. Правда, лишь игрушечный. Хотя сделан грудничок настолько реалистично, что с первого взгляда его легко перепутать с настоящим.
Агата Муцениеце
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Что хочет сказать Агата всеми этими намеками – неизвестно. Возможно, все это лишь совпадения, а, может быть, актриса действительно думает о рождении еще одного ребенка. В любом случае, пока даже неизвестно, кто может стать потенциальным отцом, так как Муцениеце рассекречивать личную жизнь не спешит.
Зато супруги Прилучные скрывать свою любовь и не стремятся. Они открыто демонстрируют свои чувства на публику, правда, в последнее время в связи со слухами о беременности Зепюр Брутян, стали меньше публиковать совместного контента. Поклонники уверены, актриса точно находится в положении, и это объясняют многие факторы. О них мы рассказывали в этой статье.