Куда смотрит Прилучный? Беременная Зепюр Брутян отметила премьеру сериала большим количеством алкоголя

Несколько недель назад в Сети появилась информация, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян ожидают первенца. Об этом сообщил врач-гинеколог, у которого супруги наблюдаются. По его словам, актриса находится на 16-ой неделе беременности, и будущий папа сопровождает жену на всех приемах. Однако сами актеры пока никак не комментируют новости и стараются держать положение Зепюр в секрете. Но фанаты полностью уверены в своих догадках, так как в последнее время Брутян все меньше светится перед камерами и подбирает свободные вещи, способные скрыть округлившийся живот.

После появившихся слухов молодая артистка не перестала вести личный блог, правда, теперь она в основном снимает не себя, а мужа, собак и детей Прилучного от первого брака. Сама Зепюр остается за кадром. Накануне прошла премьера второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция», в котором супруги вместе приняли участие. На мероприятии Брутян вновь отказывалась от фотосъемки, зато активно делилась атмосферой вечера. Больше всего актрисе понравились сделанные под заказ бутылки с шампанским, на которых было напечатано название проекта. За кадром прозвучал голос коллеги Зепюр, которая поразмышляла на тему, что это может быть за напиток. Девушка предположила, что это «Абрау-Дюрсо», а если это так, то, по ее словам, алкоголь должен быть «похож на лимонад».

Сама же Брутян с бокалом шампанского не была замечена, что в лишний раз подтверждает, что актриса избегает алкоголя из-за беременности. Но официального подтверждения от актеров все еще не поступало.

Ранее бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце рассказала о новых отношениях с абьюзером.