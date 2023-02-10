«С меня завтрак в постель»: разведенные Асмус и Мельникова налаживают личную жизнь

9 февраля Дарья Мельникова отмечала свой день рождения. Последний год жизни для нее был не самым легким: она оказалась в центре скандала с домашним насилием, и ее не позвали в продолжение культового сериала. Вот почему поддержать близкую подругу и пожелать ей всего самого хорошего поспешила Кристина Асмус.

В своей социальной сети экс-супруга Хараламова посвятила трогательный пост Мельниковой. Актриса заявила: она очень любит звезду «Папиных дочек» и дорожит дружбой с ней.

«Ты - свет! Ты - честность и смельчак! Будь здорова и дыши. И много-много любви: к себе и, как бы ни было трудно, к миру», — высказалась Кристина.

Также Асмус принесла извинения Дарье: она не смогла лично присутствовать на празднике именинницы из-за поездки в Египет. Однако девушка с юмором пообещала, что после своего возвращения она устроит Мельниковой «завтрак в постель».

«Прости, что не смогла к тебе сегодня на завтрак. С меня в ближайшие дни завтрак в постель», — с иронией написала Асмус.

Ранее 31-летняя Дарья Мельникова подвела неутешительные итоги жизни. Подробности читайте в этой статье.