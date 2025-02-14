«С маникюром и педикюром»: концертный директор высказался о сыне Кадышевой и лишении его родительских прав

Концертный директор Сергей Лавров высказался о сыне певицы Надежды Кадышевой Григории и лишении его родительских прав. Он назвал музыканта «неприятным типом» и заявил, что в молодости исполнитель ходил с маникюром.

Комментарий приводит издание «Абзац».

Лавров рассказал, что работал с Кадышевой и ездил на гастроли с ее коллективом «Золотое кольцо».

«Могу точно сказать, что Григорий – неприятный тип. Он ещё в ранней молодости был влюблён в себя: весь холёный, с маникюром и педикюром», - поделился концертный директор и назвал Григория «нарциссом».

Комментируя информацию о том, будто бывшая жена лишила мужчину родительских прав, он сообщил, что «охотно верит».

Информации о сыне Кадышевой не так много – деталями личной жизни Григорий не делится. Известно, что впервые он женился в 2011 году. В 2017-м пара развелась, а спустя несколько лет женщина лишила бывшего мужа родительских прав. Сейчас Григорий судится со второй женой – бывшие возлюбленные решают вопросы по алиментам и порядку общения с ребенком.