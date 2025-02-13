Два брака, два ребенка и лишение родительских прав: вскрылась шокирующая правда о сыне Кадышевой

40-летний сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк продолжает семейную музыкальную традицию, выступая в ансамбле «Золотое кольцо». Однако за публичным образом успешного артиста скрывается сложная личная жизнь, неблагополучные браки, лишение родительских прав и многочисленные суды.

Первая супруга Григория, Анжелика Бирюкова, дочь влиятельного бизнесмена, после роскошной свадьбы практически исчезла из поля зрения общественности. В 2015 году у пары родился сын Алексей. Однако в 2017 году супруги развелись, а в 2021 году Бирюкова добилась лишения Костюка родительских прав на ребенка. Причины не разглашались, но наследник народной артистки не оспаривал решение суда, пишет StarHit.

Во второй раз Костюк женился на Габриелле Мерман, девушке из состоятельной семьи. В мае 2022 года у них родился сын Леонард. Но брак просуществовал до начала 2023 года. Сейчас бывшие супруги находятся в судебном процессе из-за алиментов и порядка общения с ребенком. Габриелла утверждает, что Григорий пытался скрыть факт рождения общего ребенка, что повлекло за собой передачу дела из мирового суда в районный. В настоящий момент Костюк выплачивает бывшей жене 15 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов на ребенка, но оспаривает сумму, назначенную на её содержание.

С 1983 года Надежда Кадышева живет в браке с основателем ансамбля «Золотое кольцо» Александром Костюком. Сын Григорий - их единственный наследник.

Недавно исполнительница хита «Широка река» заявила, что ищет жену единственному сыну. Такое заявление она сделала сразу после развода Григория.