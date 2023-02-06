С мамой недопонимание: Любовь Успенская схватила дочь за волосы на крупном светском мероприятии

Певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина посетили премию «Золотой граммофон. Позируя фотографам на красной дорожке, родственницы попали в странную ситуацию.

Успенской показалось, что у Плаксиной не так лежат волосы. Мама поспешила их поправить, схватила дочь за прическу и убрала волосы за уши.

Видимо, певица решила, что так дочь лучше получится на фото. Помощь матери оказалась очень кстати: на руках у Плаксиной была собака, которую зачем-то певицы взяли на крупное светское мероприятие.

Ранее сообщалось, что 33-летняя Плаксина могла сделать очередную пластическую операцию. Поклонники обратили внимание на то, как преобразилась дочь Успенской.

Фанаты отмечали, что ей идут последние изменения во внешности. Выяснилось, что над Плаксиной поработали не хирурги, а визажисты.