Изменилась до неузнаваемости: дочь Любови Успенской заподозрили в очередной пластике

Всего несколько лет назад звезда русского шансона постоянно конфликтовала со своей единственной дочерью. Они выносили свои ссоры на публику и выясняли отношения в эфире различных ток-шоу. Но в итоге Успенской удалось примириться с наследницей, и она полностью взяла ее под свою опеку. Теперь певица делает все, чтобы наладить жизнь Татьяны Плаксиной, и поклонники наблюдают заботу звездной матери по сей день.

Известно, что 33-летняя начинающая артистка перенесла несколько пластических операций после неудачного падения с велосипеда. Также ходили слухи, что Плаксина сделала себе грудь, так как всегда об этом мечтала. Но из-за недавних фото пользователи Сети стали подозревать, что Татьяна вновь решила воспользоваться услугами специалиста. Уж слишком она неожиданно преобразилась.

Фанаты в комментариях отмечали, что дочь Успенской выглядит просто прекрасно, даже сравнивали ее с Анджелиной Джоли. Им даже было все равно на то, что все это результат очередной пластики. «Даже если это пластика – то поддерживаю, очень идет», - написал один из ее подписчиков.