«С маленьким гаденышем»: Ксения Собчак встретила день рождения с сыном

Журналистка Ксения Собчак накануне 43-летия провела день с сыном. Знаменитость назвала его «маленьким гаденышем», припомнив себе скандал из 2013 года.

Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Последний день 42-ух провела вот так, и абсолютно счастлива… Всем желаю обзавестись таким «маленьким гаденышем»(с), чтобы тискать его крепко-крепко каждый день (пока снисходительно позволяет)!» - написала Собчак.

Журналистка отметила, что любит жизнь, семью, дом, победы и поражения. Своим главным счастьем она назвала «маленький комочек любви» - Платона.

Собчак показала прогулку с сыном по заснеженному лесу. Мальчик шел к ней спиной в яркой куртке. Собчак спросила: «Кто мамина любовь?»

Ранее журналистка рассказала, как мама поздравила ее с 43-летием. Ведущая отметила хорошее чувство юмора Людмилы Нарусовой.