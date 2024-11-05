«Человек с хорошим чувством юмора»: Ксения Собчак рассказала, как мама поздравила ее с 43-летием

Журналистка и ведущая Ксения Собчак рассказала, как ее поздравила мама с днем рождения. Знаменитость назвала маму «крутой» и отметила хорошее чувство юмора родственницы.

«Что такое крутая мама, я вам сейчас покажу. Открываю дверь, выходя из спальни, а тут опа. Это мама Людмила Борисовна так решила поздравить меня с днем рождения. Вот что значит человек с хорошим чувством юмора», - рассказала Собчак в своем Telegram-канале и показала ростовую фигуру президента с букетом.

Собчак отметила, что у нее «лучшая на свете» мама, а ее чувство юмора – «пушка».

«С утра не одетая, лохматая выхожу и с моим зрением -4 вижу реального ВВ. ДР начался с тонуса во всем теле, скажу я вам!!!» - подписала видео Собчак.

Ранее она рассказала, что не делает уроки с семилетним сыном. Собчак старается с ранних лет привить мальчику самостоятельность.