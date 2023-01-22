11:40, 22 января 2023
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Наташа Королева вскружила голову Игорю Николаеву «платьем мести»
Наташа Королева мстит Игорю Николаеву.
Ещё несколько лет назад отечественный шоу-бизнес пылал от восторга, глядя на пару Наташи Королевой и Игоря Николаева. Несмотря на то, что сейчас у каждого своя разная жизнь, звезды поддерживают хорошее общение.
Так, Королева и Николаев вместе пришли на съемки шоу «Сегодня вечером». Певица поразила своим новым образом не только публику, но и Николаева. Темно-синее короткое платье с ярко выраженным декольте захвалило взгляд Николаева.
Артисты обнялись при встрече и поцеловались. Многие поклонники едко заметили, что Королева пришла в «платье мести».
Ранее мы писали, что Наташа Королева заплакала на просмотре нового «Чебурашки».
Источник фото:Starface
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги: