Наташа Королева вскружила голову Игорю Николаеву «платьем мести»

Ещё несколько лет назад отечественный шоу-бизнес пылал от восторга, глядя на пару Наташи Королевой и Игоря Николаева. Несмотря на то, что сейчас у каждого своя разная жизнь, звезды поддерживают хорошее общение.

Так, Королева и Николаев вместе пришли на съемки шоу «Сегодня вечером». Певица поразила своим новым образом не только публику, но и Николаева. Темно-синее короткое платье с ярко выраженным декольте захвалило взгляд Николаева.

Артисты обнялись при встрече и поцеловались. Многие поклонники едко заметили, что Королева пришла в «платье мести».

Ранее мы писали, что Наташа Королева заплакала на просмотре нового «Чебурашки».