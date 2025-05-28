«С короткими волосами непривычно»: Анна Ковальчук сменила имидж

Актриса Анна Ковальчук сменила имидж. Артистка больше не длинноволосая – на съемках нового 25 сезона сериала «Тайны следствия» она сделала каре.

Об этом сообщает Kp.ru.

Обновление прически главной героини сериала – Марии Швецовой – связано с новым этапом в ее жизни. До этого героиня выходила замуж, разводилась, заводила романы, родила дочь. С другой прической Ковальчук появится после восьмой серии.

Говоря о новом имидже, Ковальчук сообщила: «Такая прическа последний раз была у меня в детском саду, ходить с такими короткими волосами непривычно».

В остальном образ героини не претерпел изменений. Она, как и прежде, появится в брючных костюмах, блузках.

Ковальчук признается, что ее персонаж – очень строгая и деловая женщина, но в то же время Швецовой нужно быть отражением женственности. Актриса говорит, что в жизни надевает платье, когда идет на встречу или в место, где будут мужчины, влияющие на судьбу и принятие решений.

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