Попрощался с фирменной стрижкой: 61-летний Брэд Питт кардинально сменил имидж

61-летний актер Брэд Питт кардинально сменил имидж впервые за много лет. Он сбрил волосы, попрощавшись с фирменной стрижкой.

На изменения во внешности Питта обратило внимание издание WomanHit.ru.

Питт не полностью сбрил волосы – до лысого Джейсона Стэйтема ему далеко, однако в таком имидже актера не видели. Артист оставил бородку и бакенбарды.

В новом виде его запечатлели за рулем автомобиля. Питт был в светлой легкой куртке и в стильных очках в черепаховой оправе.

Издание отмечает, что стиль актера меняется с появлением новых женщин. В отношениях с Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Анджелинй Джоли он будто подстраивался под образ партнерш. Сейчас в отношениях с Инес де Рамон поклонники наблюдают другую ситуацию – актер контрастирует со своей пассией.

Недавно пара вышла в свет: Питт выбрал черный костюм, Инес де Рамон сияла в белом. У актера была прическа с вкраплениями светлых и седых прядей, Инес предпочла черные длинные локоны.

Ранее сообщалось о кардинальном смене имиджа певицы Анны Седоковой. Она перекрасилась в блондинку.