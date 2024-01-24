С компании юмориста Юрия Гальцева требуют взыскать 1,5 млн рублей за аренду, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер театра и кино Юрий Гальцев является владельцем арт-кафе «Чаплин-клуб» в Санкт-Петербурге. Согласно открытым данным, на заведение подали в суд из-за несвоевременной оплаты аренды. Журналисты сообщают, что ежемесячно юморист должен был платить по 126 тысяч рублей, однако не делал этого.

В результате у кафе Гальцева возник долг в размере 1 миллиона 540 тысяч рублей перед арендодателем. Именно эту сумму и просят взыскать с юмориста.

Кроме этого, у Юрия Гальцева возникли проблемы с другим бизнесом — компанией ООО «ЧК». Ее могут закрыть из-за недостоверных сведений в ЕГРЮЛ и серьезных убытков.

Кафе «Чаплин-клуб» было открыто знаменитостью в 1997 году. Периодически Юрий Гальцев выступал в нем вместе с другими юмористами.

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