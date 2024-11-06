С компании Учителя взыскали 500 тыс. за музыку группы «Кино» в фильме «Цой»

С компании режиссера Алексея Учителя взыскали полмиллиона за использование музыки группы «Кино» в фильме «Цой». Соответствующее решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Иск против компании Учителя – ТПО «РОК» - подало Национальное музыкальное издательство. Оно владеет правами на тексты песен «Кино», включая четыре композиции, использованные в фильме.

В суде доказывалось, что премьера картины состоялась в 2020 году. С компании учителя хотели взыскать 1 млн рублей – по 250 тыс. за каждую песню.

Суд назначил компенсацию за две композиции – «В наших глазах» и «Камчатка», пишет издание Деловой Петербург. Компания Учителя заплатит полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на режиссера Анну Меликян подали в суд из-за долга по капремонту.