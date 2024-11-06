Опубликовано 06 ноября 2024, 14:451 мин.
На режиссера Анну Меликян подали в суд из-за долга по капремонту
Mash: на режиссера Анну Меликян подали в суд из-за долга по капремонту в 13 тыс.
© Kashaev Pavel/East News
На режиссера Анну Меликян, снявшую сериал «Нежность», подали иск в суд. Причиной стал долг по капремонту.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Иск направлен в мировой суд столицы. С Меликян требуют взыскать 13 125 рублей.
Известно, что она купила с мужем квартиру в Хамовниках. Но, как сообщает источник, за капремонт сценаристка не заплатила.
Ранее режиссер Никита Михалков оценил работу Меликян «Чувства Анны». В фильме снялась его дочь Анна. Режиссер отметил, что картина «очень хорошо и очень достойной художественно сделана». По мнению Михалкова, дочь Анна также сыграла в ней «очень хорошо».
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева
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