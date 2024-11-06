На режиссера Анну Меликян подали в суд из-за долга по капремонту

На режиссера Анну Меликян, снявшую сериал «Нежность», подали иск в суд. Причиной стал долг по капремонту.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иск направлен в мировой суд столицы. С Меликян требуют взыскать 13 125 рублей.

Известно, что она купила с мужем квартиру в Хамовниках. Но, как сообщает источник, за капремонт сценаристка не заплатила.

Ранее режиссер Никита Михалков оценил работу Меликян «Чувства Анны». В фильме снялась его дочь Анна. Режиссер отметил, что картина «очень хорошо и очень достойной художественно сделана». По мнению Михалкова, дочь Анна также сыграла в ней «очень хорошо».