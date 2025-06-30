С компании телеведущей Юлии Высоцкой суд взыскал 22 тысячи рублей по делу о нарушении авторских прав

С компании актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой взыскали 22 тысячи рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее в арбитражный суд Москвы с иском против компании супруги режиссера Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой ООО «Едим дома» обратилась волгоградская фирма «Восьмая заповедь». Истец требовал взыскать с телеведущей 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Утверждается, что в своей программе актриса пользовалась чужими материалами.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. С Юлии Высоцкой взыскали всего 22 тысячи рублей.

На сайте «Восьмой заповеди» уточнялось, что компания инициировала практически три тысячи дел по защите авторских прав. Сумма поданных компанией исков о взыскании компенсации за незаконное использование изображений составила 439 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что компания ООО «Бильярдная Мануфактура Барсков и Ко», принадлежащая известному телеведущему Леониду Якубовичу, проиграла в суде дело на сумму 219 тысяч рублей по иску о неосновательном обогащении.