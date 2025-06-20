Бильярдная компания Леонида Якубовича проиграла дело в суде на 219 тысяч рублей

Компания, принадлежащая известному телеведущему Леониду Якубовичу, проиграла в суде дело на сумму 219 тысяч рублей по иску о неосновательном обогащении. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что в декабре прошлого года на ООО «Бильярдная Мануфактура Барсков и Ко», соучредителем которого является ведущей «Поле Чудес», подали в суд.

Базой для судебного разбирательства послужили нарушения условий договора аренды недвижимого имущества. Истцом выступила компания, у которой фирма Якубовича снимала помещения. С предприятия потребовали взыскать 219 тысяч рублей.

После рассмотрения всех материалов дела, Арбитражный суд Калининградской области постановил удовлетворить требования в полном объеме.

Ранее сообщалось, что шоумен владеет 24 процентами акций компании ООО «Бильярдная Мануфактура Барсков и Ко», соучредителем которой он является с 2005 года.

Также «Страсти» писали о том, что именитый телеведущий Леонид Якубович заработал на бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей.