С компании Лерчек потребовали взыскать 870 тысяч рублей

С компании, принадлежащей блогеру Лерчек, потребовали взыскать 870 тыс. рублей. Истцом выступило маркетинговой агентство.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

Фирма «Флоктори» требует взыскать средства с компании «Би Фит».

Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что компания оказывала услуги по продвижению косметики. Иск якобы был подан из-за неоплаты услуг.

Накануне сообщалось, что компания Лерчек обратилась в суд с иском против маркетплейса, который реализовал ее косметику. Она потребовала взыскать более 3 млн. Требование объясняется нарушением условий договоров поставки.