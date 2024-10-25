Опубликовано 25 октября 2024, 16:091 мин.
С компании Лерчек потребовали взыскать 870 тысяч рублей
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С компании, принадлежащей блогеру Лерчек, потребовали взыскать 870 тыс. рублей. Истцом выступило маркетинговой агентство.
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.
Фирма «Флоктори» требует взыскать средства с компании «Би Фит».
Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что компания оказывала услуги по продвижению косметики. Иск якобы был подан из-за неоплаты услуг.
Накануне сообщалось, что компания Лерчек обратилась в суд с иском против маркетплейса, который реализовал ее косметику. Она потребовала взыскать более 3 млн. Требование объясняется нарушением условий договоров поставки.