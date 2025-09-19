С кинокомпании Жоры Крыжовникова требуют взыскать 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Режиссер Жора Крыжовников оказался замешан в судебных разборках. На его кинокомпанию ООО «Тумач Продакшн», 50% которой принадлежит режиссеру, подали в суд. Истцом стала организация ООО «Рентал 2.39», которая занимается прокатом съемочного оборудования для кино и телевидения.

Известно, что иск касается экономических споров по гражданским правоотношениям. С компании Крыжовникова требуют взыскать 1,2 млн рублей.

Журналисты выяснили, что в 2024 году ООО «Тумач Продакшн» ушло в минус на 1,4 млн рублей. При этом выручка компании составила 16 млн рублей. Именно эта организация занималась съемками известного сериала «Слово пацана».

