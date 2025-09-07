Режиссера Жору Крыжовникова внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает Газета.Ru.

Российский режиссер Жора Крыжовников оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Автора фильмов «Горько!» и «Ёлки» обвиняют в «нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в Крым».

Ему также вменяют незаконную коммерческую деятельность на территории Крыма. Сообщается, что Крыжовников участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в 2021 году в Крыму.

Сам режиссер пока никак не комментировал эти новости.

Жора Крыжовников — российский режиссер и сценарист. Он является автором более 20 фильмов и сериалов. Одной из самых известных последних работ Крыжовникова стал сериал «Слово пацана».

Режиссер — не первый из российских звезд в списке сайта «Миротворец». В перечень попали Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Валерий Леонтьев, Диана Гурцкая и многие другие.

