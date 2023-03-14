«С кем ты мне изменял?»: Ляйсан Утяшева обвинила мужа Павла Волю в неверности

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. Супруги в браке уже 10 лет и до сих пор демонстрируют чувства на публике. Но некоторые пользователи Сети все равно подозревают, что в отношениях звезд не все в порядке. Тем более что девушка открыто заговорила об изменах.

Сейчас спортсменка и шоумен обитают в Дубае. На жаркий курорт они приехали не отдыхать, а работать. Ляйсан и Павел являются ведущими нового шоу «Выжить в Дубае». Сначала пара жила в роскошных апартаментах, но потом оказалась в страшных условиях.

Сейчас супруги живут в палаточном лагере посреди пустыни, куда добирались на джипах. В походных условиях влюбленные разделились. Воля ночевал отдельно от жены, а на утро пришел к ней уставший и опухший. Утяшева показала его на видео и начала проводить допрос. Девушку интересовало, с кем провел ночь ее муж.

«Покажешь место, где ты спал? С кем ты мне изменял?» – говорит на кадрах гимнастка.

Юморист признался, что спал в пустыне, но не один. В соседней комнате был еще один человек. Им пришлось провести ночь в вещмешках.

«В соседней комнате моя раскладушка. Там был еще один пособник в вещмешке. Мы спали в вещмешках. Но ты знаешь, очень высыпаешься в пустыне», – иронично отметил звезда.

Поклонники оценили чувство юмора артистов и пожелали им терпения. Несмотря на слухи о расставании, Ляйсан и Павел много лет счастливы вместе и никогда не давали повода для сплетен. Почти в каждый праздничный день мужчина открыто признается супруге в любви, тем самым, давая понять, что у них в браке царит полная идиллия.

Ранее мы писали о том, как Ляйсан Утяшева устроила Павлу Воле неожиданный сюрприз с другим мужчиной в День влюбленных.