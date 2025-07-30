«С каждым разом все хуже и хуже»: трижды разведенный Никита Панфилов заговорил о четвертом браке

Актер Никита Панфилов заявил, что больше никогда не женится. Звезда «Сладкой жизни» трижды водил возлюбленных в ЗАГС, и каждый раз это заканчивалось разводом. Подробности он раскрыл в беседе с Woman.ru.

По словам Никиты, он верит, что еще встретит женщину, которая сможет сделать его счастливым. Однако ставить еще один штамп в паспорте он не собирается. Панфилов подчеркнул – в его отношениях всегда все было хорошо только до свадьбы.

«В любовь верю, но в брак — больше нет! Не существует его, это ошибка. Людям надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду. Брак — это зло. Каждый раз, когда я кого-то вел в загс, это плохо заканчивалось — и с каждым разом все хуже и хуже. Так зачем мне гневать судьбу свою?» - поделился актер.

Последний развод Панфилова состоялся не так давно – в 2023 году. При этом Никита рассказывал, что именно с третьей женой познал настоящее счастье, но сохранить его у них не получилось. Другие же бывшие жены изменяли актеру, за что он не мог их простить. От второй и третьей экс-супруг у него есть дети Добрыня и Аврора.

Ранее мама Игоря Макарова высказалась о его разводе с Лерой Кудрявцевой.