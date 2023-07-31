«С каждым днем усиливается отчаяние»: из-за чего у мужа Натали появилась затяжная депрессия
Психиатр Шуров допустил, что причиной смерти мужа Натали Рудина стала затяжная депрессия.
© East News/Дмитрий Коробейников
Психиатр Василий Шуров выдвинул свою версию, почему муж певицы Натали мог свести счеты с жизнью. По мнению специалиста, Александр Рудин действительно мог прийти к такому решению из-за депрессии после ковида. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.
По словам Шурова, трагедию могла вызвать длительная депрессия Рудина. Сама Натали ранее заявила, что ее муж ушел из жизни из-за последствий ковида.
«Хронические болезни, которые затянулись, часто вызывают депрессию — у пациентов с каждым днем усиливается отчаяние», – сказал врач.
Он также привел в качестве доказательства статистику. Согласно результатам примерно 10–15% таких людей совершают суицид.
Кроме этого, врач намекнул, что Рудина могла добить недавняя смерть отца, который умер две недели назад.
Психиатр добавил, что предотвратить суицид у мужчин старше 50 лет очень сложно, так как они не хотят просить помощи у окружающих.
Напомним, что Александр Рудин умер в возрасте 53 года. Он похоронен на кладбище своего родного города Дзержинска. После новостей о смерти мужчины в Сети стали обсуждать его психическое здоровье. Некоторые заявляли, что он лечился в специализированной клинике.
Ранее мы писали о том, что пришлось пережить певице Натали незадолго до смерти мужа. Исполнительница хита «Николай» тяжело переживает кончину мужа. Причем это далеко не первая смерть среди близких Натали за последнее время. Две недели назад ушел из жизни ее свекор, а до этого певица пережила смерть отца и продюсера.