«С каждым днем усиливается отчаяние»: из-за чего у мужа Натали появилась затяжная депрессия

Психиатр Василий Шуров выдвинул свою версию, почему муж певицы Натали мог свести счеты с жизнью. По мнению специалиста, Александр Рудин действительно мог прийти к такому решению из-за депрессии после ковида. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

По словам Шурова, трагедию могла вызвать длительная депрессия Рудина. Сама Натали ранее заявила, что ее муж ушел из жизни из-за последствий ковида.

«Хронические болезни, которые затянулись, часто вызывают депрессию — у пациентов с каждым днем усиливается отчаяние», – сказал врач.

Он также привел в качестве доказательства статистику. Согласно результатам примерно 10–15% таких людей совершают суицид.

Кроме этого, врач намекнул, что Рудина могла добить недавняя смерть отца, который умер две недели назад.

Психиатр добавил, что предотвратить суицид у мужчин старше 50 лет очень сложно, так как они не хотят просить помощи у окружающих.

Напомним, что Александр Рудин умер в возрасте 53 года. Он похоронен на кладбище своего родного города Дзержинска. После новостей о смерти мужчины в Сети стали обсуждать его психическое здоровье. Некоторые заявляли, что он лечился в специализированной клинике.