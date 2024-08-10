С караоке Алексея Чумакова требуют почти полмиллиона рублей

С караоке певца Алексея Чумакова требуют почти полмиллиона рублей. На бизнес артиста подали в суд, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Речь идет о заведении, расположенном в центре Москвы в Лубянском проезде. В суд обратилась строительная компания, которая занимается инженерными коммуникациями. Ее представители утверждают, что караоке уже два года не может оплатить задолженность по договору в 354 тыс. рублей, поэтому его владелец должен возместить еще 75 тыс. рублей в качестве процентов за доставленные неудобства.

В разговоре с журналистами муж Юлии Ковальчук заявил, что у него нет никакого караоке, хотя, по данным издания, артист имеет в нем 45% и регулярно там выступает.

Ранее мы писали, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, предпочитают не делиться подробностями жизни своих дочерей и не публикуют их фото в соцсетях. В одном из интервью экс-солистка группы «Блестящие» объяснила, с чем связано такое решение.

Супруги поженились в 2013 году. Через четыре года у артистов родилась дочь Амелия, а в прошлом году — дочь Алисия. Певица признавалась, что хотела бы еще детей.