«Хотела бы отгородить от всего»: певица Юлия Ковальчук рассказала, почему они с мужем скрывают детей

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и ее супруг, певец Алексей Чумаков, предпочитают не делиться подробностями жизни своих дочерей и не публикуют их фото в соцсетях. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» артистка объяснила, с чем связано такое решение и когда они планируют представить детей публике.

По словам Юлии Ковальчук, они с мужем «не шифруются», они «просто не афишируют» жизнь своих дочерей, 6-летней Амелии и Алисии, которой почти год. Певица рассказала, что они берут детей на дни рождения и концерты, однако пока не готовы делиться их снимками в соцсетях, чтобы оградить их от возможного негатива в их адрес.

«В какой-то момент им станет интересно попасть туда или посмотреть что-то там, но это уже будет их какое-то осознанное желание. <…> Я бы хотела максимально отгородить детей от всего того, от чего не могу огородить себя, кого-то из близких. От позитивной и негативной информации, которая есть сейчас», — заявила Юлия Ковальчук.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. Через четыре года у артистов родилась дочь Амелия, а в прошлом году — дочь Алисия. Примечательно, что в том же интервью экс-солистка «Блестящих» призналась, что хотела бы еще детей.

«У нас пока две дочки, но хочется верить, с Божьей помощью, что их будет больше», — поделилась артистка.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Чумаков рассказал, что ему не нравится в отцовстве.