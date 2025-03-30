«С какого перепуга они лезут?»: в театре Вахтангова жестко «прошлись» по Надежде Бабкиной

Директор Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова жестко «прошелся» по Надежде Бабкиной и ее творчеству. В разговоре с NEWS.ru заслуженный деятель искусств РФ заявил, что театр певицы «Русская песня» не имеет права так называться, поскольку он специализируется на «народном творчестве».

«Есть площадки, которые не имеют права называться театром. Театр Бабкиной тоже не имеет права называться театром. Они были ансамблем «Русской песни» и занимали прекрасную нишу. Она нам необходима. Это тоже часть нашей культуры», — заявил Кирилл Крок.

По мнению общественного деятеля, фольклорные ансамбли по типу «Русской песни» Надежды Бабкиной должны сосредоточиться на своей сфере деятельности и не затрагивать область драматического искусства. Вместе с тем Кирилл Крок отметил, что этот театр «силен в народном творчестве», и призвал артистку и ее команду продолжать следовать этому курсу.

«С какого перепуга они вдруг стали академическим театром и все время лезут на поляну драматического музыкального театра? Вы сильны в народном творчестве, в пении, в преломлении фольклорных традиций в сегодняшнее современное время. Занимайтесь этим! Это ваше поле непаханое. Зачем вы беретесь делать какие-то мюзиклы? Даже если поете там парочку народных песен?» — возмутился директор Театра им. Е.Б. Вахтангова.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза отверг идею присвоить статус примадонны отечественной эстрады Надежде Бабкиной. Артист потребовал: «Напойте хоть одну эстрадную песню из ее репертуара».