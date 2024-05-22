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Опубликовано 22 мая 2024, 19:25
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«С губами переборщил»: в Сети обсуждают образ Сергея Зверева на премии RU.ТV

Губы Сергея Зверева на премии RU.ТV стали предметом обсуждения в Сети.
«С губами переборщил»: в Сети обсуждают образ Сергея Зверева на премии RU.ТV

© Gripas Yuri/ABACA/Abaca/East News

Стилист Сергей Зверев появился на звездной дорожке премии телеканала RU.ТV в пиджаке с широкими плечами и белых брюках. В Сети обратили внимание не на наряд знаменитости, а его губы – многие посчитали, что это «перебор».

Появление Зверева на звездной дорожке запечатлел StarHit. Издание опубликовало в своем Telegram-канале видео со стилистом.

Зверев, соблюдая дресс-код, пришел на премию во всем белом. Он выбрал пиджак с широкими плечами, свободные брюки, а также ковбойскую шляпу.

Интернет-пользователи стали писать: «Что-то с губами переборщил», «Все больше на обезьяну становится похож», «А как вам губки? Палата номер 6».

Ранее Зверев появился на pre-party премии. Его образ оценили в 2 млн рублей. Стилист рассуждал об уехавших из России артистах и называл их «третьим сортом». Сам Зверев признавался, что не думал о переезде за границу.

Сергей Зверев

Сергей Зверев

© Скриншот видео из Telegram-канала StarHit

Источник фото:Gripas Yuri/ABACA/Abaca/East News
Источник:Telegram-канал StarHit
Автор:Лилия Караева
Теги:
Сергей Зверев
стилист
губы