С горбом и еле ходит: выяснилось, почему Алла Пугачева не фотографируется и записывает только голос

73-летняя певица Алла Пугачева еле ходит и все время лечится. Примадонну в последнее время не узнать: на ее спине образовался горб.

О состоянии артистки рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Вопрос о состоянии певицы возник после недавнего видео, на котором голос Пугачевой звучит хрипло и сломленно.

Конкретный диагноз у артистки Соседов не знает, зато он в курсе общего физического состоянии Пугачевой. И, судя по его словам, оно оставляет желать лучшего.

«Она всё время лечится. Еле ходит… Она горбатая, горб огромный, ходит – как семенит и всё время смотрит в пол», - сказал Соседов изданию «Абзац», подытожив, что это «жуткое зрелище».

Говоря о ее голосе, Соседов отметил, что «там все изношено». В нынешних проблемах виновата сама Пугачева – ее образ жизни довел до проблем со связками.

Ранее сообщалось, что хриплый голос у Пугачевой может свидетельствовать об онкологии.