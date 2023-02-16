С горбом и еле ходит: выяснилось, почему Алла Пугачева не фотографируется и записывает только голос
Сергей Соседов заявил, что 73-летняя певица Алла Пугачева еле ходит и всё время лечится.
Фото: Starface.ru
73-летняя певица Алла Пугачева еле ходит и все время лечится. Примадонну в последнее время не узнать: на ее спине образовался горб.
О состоянии артистки рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.
Вопрос о состоянии певицы возник после недавнего видео, на котором голос Пугачевой звучит хрипло и сломленно.
Конкретный диагноз у артистки Соседов не знает, зато он в курсе общего физического состоянии Пугачевой. И, судя по его словам, оно оставляет желать лучшего.
«Она всё время лечится. Еле ходит… Она горбатая, горб огромный, ходит – как семенит и всё время смотрит в пол», - сказал Соседов изданию «Абзац», подытожив, что это «жуткое зрелище».
Говоря о ее голосе, Соседов отметил, что «там все изношено». В нынешних проблемах виновата сама Пугачева – ее образ жизни довел до проблем со связками.
Ранее сообщалось, что хриплый голос у Пугачевой может свидетельствовать об онкологии.