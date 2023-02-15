«Предвестник рака»: у Аллы Пугачевой подозревают серьезную болезнь

Певица Алла Пугачева показывает, как наслаждается жизнью в Израиле. Но многие подозревают, что артистка скрывает серьезные проблемы со здоровьем. У поклонников вызвал вопросы легендарный голос звезды, который стал хриплым.

Примадонна поделилась в соцсетях роликом, на котором ее дети Лиза и Гарри устроили шуточное соревнование. Сама Алла Борисовна не появилась в кадре, но комментировала увиденное со стороны.

«Циркачи, знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — поддержала дочь артистка.

Поклонники обратили внимание не только на звездных наследников, но и на хриплый голос исполнительницы. Примадонна будто говорила через силу.

«Многие вспомнили, что артистка изначально уехала из России под предлогом срочного лечения за границей. А хриплый голос, между прочим, может являться признаком самых серьезных заболеваний. Например, быть предвестником рака», – пишет портал «7Дней».

Многие также вспомнили о том, что Пугачева долгое время боролась с никотиновой зависимостью.

Ранее мы писали о том, что на самом деле держит Аллу Борисовну с Максимом Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ) вместе.