«Предвестник рака»: у Аллы Пугачевой подозревают серьезную болезнь
Хриплый голос 73-летней Аллы Пугачевой может свидетельствовать об онкологии.
Фото: Starface.ru
Певица Алла Пугачева показывает, как наслаждается жизнью в Израиле. Но многие подозревают, что артистка скрывает серьезные проблемы со здоровьем. У поклонников вызвал вопросы легендарный голос звезды, который стал хриплым.
Примадонна поделилась в соцсетях роликом, на котором ее дети Лиза и Гарри устроили шуточное соревнование. Сама Алла Борисовна не появилась в кадре, но комментировала увиденное со стороны.
«Циркачи, знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — поддержала дочь артистка.
Поклонники обратили внимание не только на звездных наследников, но и на хриплый голос исполнительницы. Примадонна будто говорила через силу.
«Многие вспомнили, что артистка изначально уехала из России под предлогом срочного лечения за границей. А хриплый голос, между прочим, может являться признаком самых серьезных заболеваний. Например, быть предвестником рака», – пишет портал «7Дней».
Многие также вспомнили о том, что Пугачева долгое время боролась с никотиновой зависимостью.
Ранее мы писали о том, что на самом деле держит Аллу Борисовну с Максимом Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ) вместе.