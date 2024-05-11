Разыскивают приставы: солист дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров задолжал более 2 млн рублей

Компания солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова несет большие убытки и копит долги. Так, за знаменитостью сейчас числится задолженность в размере более 2 млн рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Бакиров стал владельцем компании, которая занимается практически всем, два года назад. С тех пор дела у фирмы идут не очень.

В прошлом году юридическое лицо понесло убытки на 617 тысяч рублей. Плюсом к этой сумме шли долги, часть из которых — административные правонарушения.

Кроме того, с компании Бакирова пытаются взыскать 700 тысяч рублей. Именно столько артист задолжал Департаменту мировых судей столицы. Предполагается, что эта сумма складывается из отдельных долгов по госпошлинам.

Ранее блогер Лерчек отреагировала на слухи о ее долге в 20 млн рублей. Она заявила фанатам, что уже занимается решением этого вопроса.