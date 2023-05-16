«С головным мозгом ситуация сложнее»: собрана последняя информация о состоянии Романа Костомарова

Реабилитация фигуриста Романа Костомарова будет зависеть от состояния головного мозга, а не конечностей. Об этом заявил врач-невролог Александр Евдокимов.

Он оценил шансы фигуриста на выздоровление как высокие. Специалист указал на то, что еще в начале зимы практически не было надежд – но если Костомаров выкарабкался и стабилизировался, значит, пошел на поправку.

Однако для дальнейшей реабилитации важно, в каком состоянии находится мозг спортсмена. Так, протезы позволяют сохранить почти все функции нервных окончаний, но «с головным мозгом ситуация сложнее», подчеркнул врач.

«Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга», - сказал он «Вечерней Москве».

По мнению Евдокимова, дорога в профессиональный спорт будет закрыта для Костомарова, но есть паралимпийские соревнования, где также можно добиваться высоких результатов. В любом случае участие в них будет зависеть от желания спортсмена, заключил специалист.

Ранее врач Андрей Звонков, комментируя ситуацию с Костомаровым, заявил, что не все протезы приживаются и в некоторых случаях искусственные конечности обеспечивают невыносимую боль.