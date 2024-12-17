С фирм Насти Ивлеевой и Влада А4 потребовали через суд десятки миллионов рублей

На фирмы по производству напитков и снэков блогеров Насти Ивлеевой и Влада А4 подали в суд. В совокупности с них требуют взыскать 30 млн рублей.

Об этом сообщает Kp.ru. Издание приводит детали судебного разбирательства.

По его информации, на днях против фирм подали в суд из-за некоего экономического спора. Причины разногласий не называются.

С Ивлеевой требуют взыскать 1 млн 423 тыс. 90 рублей, а с Влада А4 – 29 млн 674 тыс. 450 рублей.

Ранее сама Ивлеева подавала в суд и выступала истцом. Она выиграла 600 тыс. рублей у поставщика картофеля и более 5 млн рублей у смоленского завода.

Недавно стало известно, что Ивлеева вышла замуж второй раз. Сваха Роза Сябитова пожалела Настю – она обратила внимание на комментарии свекрови. Ведущая выразила желание, чтобы российские женщины и, в частности, звезды обретали счастье.