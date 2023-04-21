«С финансами совсем слабо»: в Сети высмеяли Костенко за поиск поношенных вещей для детей

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе, и причиной подобного стал громкий развод футболиста с Бузовой. После этого каждый шаг супругов регулярно подвергается критике. Недавно звездная мама обратилась за помощью к подписчикам, но на нее вновь обрушился шквал негатива.

Звездная мама поинтересовалась, где можно арендовать купальник для соревнований по художественной гимнастике. После подобного вопроса пользователи Сети поспеши высмеять Анастасию и заявили: «С финансами совсем слабо, потому что б/у костюм детям берете».

К слову, ответ Костенко не заставил себя ждать. «Нет, просто не считаю целесообразным приобретать в таком возрасте купальники. Тем более на один раз. Времени не так много, чтобы пошить по индивидуальным меркам и запросам», — пояснила супруга Тарасова.

Ранее мы писали о том, что Курбана Омарова и Дмитрия Тарасова осудили за совместный отдых. Посмотрев их фотографию, подписчики гневно высказались: «Клуб злых бывших». Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 35-летняя Кристина Асмус заявила, что пострадала на съемках фильма. Девушке даже пришлось выпить «всевозможные лекарства».