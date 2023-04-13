«Клуб злых бывших»: в Сети высмеяли Курбана Омарова и Дмитрия Тарасова за совместный отдых

После скандальных разводов Дмитрий Тарасов и Курбан Омаров приобрели новую волну популярности. К слову, если Бузова и Бородина охраняют теперь личную жизнь от глаз публики, то их экс-избранники активно демонстрируют вновь обретенное счастье. И этим они подогревают интерес к себе. Однако, как сообщает издание «7Дней.ru», на днях Дмитрий и Курбан решили вывести обсуждения на следующий уровень.

Недавно Тарасов вместе с Костенко уехали в небольшое путешествие на Алтай, но отправились они туда не одни, а с весьма неожиданной компанией. Так, спутниками звездного семейства стали Омаров и его новая девушка. В личном блоге Курбан поделился фотографией вместе с ними.

«Мы прибыли на Алтай. Впереди незабываемая неделя», — подписал кадр экс-супруг Бородиной.

Как только мужчина сделал публикацию, пользователи Сети стали немедленно обсуждать ситуацию. К слову, теплых высказываний ни Тарасов, ни Омаров не услышали в свой адрес.