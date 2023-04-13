«Клуб злых бывших»: в Сети высмеяли Курбана Омарова и Дмитрия Тарасова за совместный отдых
Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
После скандальных разводов Дмитрий Тарасов и Курбан Омаров приобрели новую волну популярности. К слову, если Бузова и Бородина охраняют теперь личную жизнь от глаз публики, то их экс-избранники активно демонстрируют вновь обретенное счастье. И этим они подогревают интерес к себе. Однако, как сообщает издание «7Дней.ru», на днях Дмитрий и Курбан решили вывести обсуждения на следующий уровень.
Недавно Тарасов вместе с Костенко уехали в небольшое путешествие на Алтай, но отправились они туда не одни, а с весьма неожиданной компанией. Так, спутниками звездного семейства стали Омаров и его новая девушка. В личном блоге Курбан поделился фотографией вместе с ними.
«Мы прибыли на Алтай. Впереди незабываемая неделя», — подписал кадр экс-супруг Бородиной.
Как только мужчина сделал публикацию, пользователи Сети стали немедленно обсуждать ситуацию. К слову, теплых высказываний ни Тарасов, ни Омаров не услышали в свой адрес.
«Клуб злых бывших. Ловят хайп на бывших женах, молодцы. Цирк уехал, а клоуны остались. Если бы не Оля с Ксюшей, их никто не знал бы», — гневно прокомментировали снимок фолловеры.
Ранее Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Бородину за слова о власти и экс-супруге. Посмотрев новое интервью, мужчина заявил: «У человека едет крыша».
Не менее интересна та история, в которой 38-летняя Юлия Пересильд сообщила о горе в семье. Подробности смотрите в этой статье.