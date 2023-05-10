«С Филиппом одно лицо»: после раскрытия связи с Киркоровым Стоцкая показала похожего на него сына

Филипп Киркоров за последние несколько месяцев сделал немало скандальных заявлений на тему личной жизни. Он признавался в изменах своей бывшей супруге Алле Пугачевой, в «жарких» гастролях с Наташей Королевой, в своей любви к Ладе Дэнс и многом другом. Среди его откровений также оказалось то, что он до сих пор жалеет, что не стал мужем Анастасии Стоцкой, так как он всегда о ней мечтал.

В эфире шоу «Маска» певец вспоминал рыжеволосую коллегу неоднократно. Он даже комментировал то, что дети Анастасии удивительным образом похожи на него, хотя родились в браке артистки с Сергеем Абгаряном. Филипп объяснял это явление «родственными душами». Но не всех это убедило, тем более, что с возрастом особенно сын вокалистки становится все более не отличим от исполнителя хита «Цвет настроения синий».

Сейчас Александру уже 11 лет. Он немного смуглый, большеглазый и темноволосый. Если рассматривать фотоснимки Филиппа особенно ранних лет, то сходство действительно поражает. Именно так считают пользователи Сети.

«Поразительно похож на Киркорова», «С Филиппом одно лицо», «Дети похожи друг на друга и на Киркорова одновременно», «Такой красивый паренек», «Похож на Киркорова даже больше, чем его собственный сын Мартин», «Классные детки», - делились своим мнением поклонники Стоцкой.

Отметим, что у артистки также есть дочь Варвара. Ей сейчас только шесть лет. Однако уже сейчас многие находят общие черты у девочки и у Аллы-Виктории.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл новые подробности о своем любимом человеке.