56-летний Филипп Киркоров рассказал о любимом человеке и заявил, что ради него «хочется жить»

Филипп Киркоров относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Артист готов обсудить с публикой не только скандалы коллег, но и личную жизнь. Уже несколько месяцев мужчина интригует своим новым романом, однако имя второй половинки он не раскрывает. В новом интервью для mk.ru исполнитель хита «Зайка моя» вновь заговорил о любви.

Киркоров не скрывает, что он сумел построить успешную карьеру на отечественной эстраде, вот почему сейчас артист «купается в роскоши сценической жизни». Но, несмотря на это, только возвращаясь в свой дом, он чувствует настоящий уют и тепло. Подобное связано с новыми отношениями Филиппа.

«Сегодня я не один. Мое сердце занято не только зрителем, но и человеком, ради которого мне хочется жить и творить», — заинтриговал артист.

Ранее мы писали о том, что Киркоров лег под нож хирурга ради второй половинки и получил за это «цацку». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Кристина Орбакайте рассказала о напряженных отношениях с сыновьями. Высказывание певицы читайте в этой статье.