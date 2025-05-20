С Филиппа Киркорова взыскали деньги за несостоявшиеся в пандемию концерты

Поклонницы народного артиста Филиппа Киркорова отсудили у певца деньги за то, что он не спел во время пандемии коронавируса.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, к экс-супругу Примадонны подали иски жительницы Краснодара и Ростова-на-Дону. Женщины расстроились, что не смогли потанцевать на концерте знаменитости в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса.

Так, одна из разгневанных фанаток смогла отсудить 40 тыс. рублей, вторая — 20 тыс. рублей. В эту сумму входит стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы.

Приставы пытаются взыскать денежные средства с фирмы Киркорова, но это сделать им пока не удается: счета компании были заблокированы год назад.

Ранее телеведущий Андрей Малахов подарил Филиппу Киркорову на день рождения два букета вязаных цветов за 1,5 млн рублей от бренда Bottega Veneta. По словам Малахова, певец сам захотел получить их на 58-летие.