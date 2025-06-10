«С этой церемонией я решил закончить раз и навсегда!»: Андрей Малахов затаил обиду на организаторов ТЭФИ
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Андрей Малахов стал триумфатором премии «ТЭФИ-2025», победив в трёх номинациях. Правда, на церемонию телеведущий приехал не в лучшем настроении — как выяснилось, он затаил обиду на членов жюри.
В прошлом году его шоу «Песни от всей души» не получило заветной награды — это очень расстроило Малахова. В итоге в этом году телеведущий даже не хотел идти на церемонию.
«Мой коллектив настолько надеялся в прошлом году, имея рейтинги и народную любовь, но награду получил… даже не помню кто, — рассказывает Андрей «7Дней.ru». — Ребята были настолько расстроены, что с этой церемонией я решил закончить раз и навсегда!».
Однако Малахов все же пришел на вручение премии, чтобы поддержать свою коллегу Дашу Златопольскую. В итоге телеведущий стал триумфатором премии. Дарья Златопольская также получила награду — ее признали лучшей в номинации «Интервьюер».
Видимо результаты премии в этом году порадовали Андрея. Однако он первым уехал с церемонии, так как опаздывал на съемки.
Ранее мы Сергей Лазарев рассказал, что ругает себя за эмоциональность после победы на ТЭФИ.