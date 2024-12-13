«С этого момента недействителен»: Артемий Лебедев рассказал о проблемах с российским паспортом

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что его российский паспорт однажды признали недействительным. Это произошло из-за отметок о загранпаспортах – их поставили на последнюю страницу, где нельзя было этого делать.

Подробностями Лебедев поделился в обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте».

По словам дизайнера, полиция не пустила в здание Смольного института – Лебедеву указали на недействительный документ. Инцидент имел место в тот момент, когда блогер много путешествовал. Он получал по три загранпаспорта в год – об этом делались соответствующие отметки. Когда место закончилось, их ставили на последней странице – там, где прописаны правила использования паспорта. Это повлекло неприятные последствия - документ утратил силу.

Лебедев считает, что паспорт «не был продуман с точки зрения алгоритмов и использования». В нем есть пустые страницы, на которых ничего нельзя ставить, и непонятно, зачем они нужны, размышляет дизайнер.

«А если штамп в паспорте ставится куда-то там, то считается, что твой паспорт с этого момента недействителен», - поделился блогер и призвал россиян внимательно следить за отметками, не портить документ, удостоверяющий личность.

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