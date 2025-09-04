«С его стороны есть просьба»: сын Михаила Ефремова рассказал о состоянии вышедшего по УДО отца

Никита Ефремов рассказал о состоянии отца Михаила, вышедшего по УДО. Слова актера передает «Документальное кино».

В 2020 году Михаил Ефремов угодил в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб человек, за что артист был осужден. В 2025 году Ефремов вышел из ИК по УДО. Поговаривают, Михаил первым делом занялся своим здоровьем. После того, как состояние улучшится, артист приступит к работе в театре Никиты Михалкова. В новом интервью сын Ефремова сообщил, что отцу стало уже лучше.

При этом Никита отметил, что Михаил устал от внимания прессы и просит его не беспокоить.

«Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо», — высказался актер.

К слову, Никита снялся в сериале «Крутая перемена», где отец главного героя попадает в ИК. По словам актера, он согласился на съемки из-за схожести историй.

«На первый сезон согласился по понятным причинам: отец моего персонажа находился в местах не столь отдаленных, и мне показалось важным эту тему так или иначе исследовать», — резюмировал он.

