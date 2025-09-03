Михаил Ефремов развелся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Теперь им предстоит раздел имущества. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, экс-супруги расстались несколько месяцев назад. Сейчас — оформили развод официально. Ефремов перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, а финальной точкой стало его свидание в исправительной колонии, где актер три дня провел с актрисой Дарьей Белоусовой.

Напомним, Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары три ребенка — дочери Вера, Надежда и сын Борис. По информации источника, Кругликова долгие годы прощала мужу измены, терпела многочисленные скандалы и даже дождалась его из колонии. Однако в итоге все закончилось разводом.

Сам актер не комментировал развод с Софьей.

